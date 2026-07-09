"Ніколи нікуди не влучить": експерт нещадно присоромив Путіна за його розпіарену зброю

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", яку Кремль активно позиціонує як одну зі своїх найнебезпечніших розробок, може виявитися значно менш ефективною, ніж заявляє російська пропаганда. Таку думку висловив співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю Liga.net.

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За словами фахівця, оцінити реальні можливості цієї ракети йому дозволив аналіз одного з ключових елементів її системи навігації — гіроскопа. Саме він відповідає за орієнтацію ракети у просторі та забезпечує точність наведення на ціль.

Конструктор стверджує, що технічний рівень цього вузла викликає серйозні сумніви. На його переконання, використовувати такий компонент у сучасному високоточному озброєнні неприпустимо.

"Мені б було соромно такий гіроскоп у свою ракету кудись поставити, тому що було зрозуміло, що ця ракета ніколи нікуди не влучить", – заявив Штілерман/

Він пояснив, що навіть якщо ракета досягне району цілі, точність її наведення може бути настільки низькою, що удар не дасть очікуваного результату.

"Ну так, вибухне щось на відстані 90 км від цілі. І що буде цілі? Нічого не буде", – додав він/

На думку конструктора, через недосконалу систему наведення "Орєшнік" може відхилятися від заданої точки на десятки кілометрів. Саме тому, вважає експерт, російські заяви про виняткові можливості цієї ракети не варто сприймати беззастережно.

Водночас Штілерман наголошує, що повністю недооцінювати це озброєння також не можна. Попри проблеми з точністю, ракета належить до класу систем середньої дальності й теоретично здатна нести ядерну бойову частину, що робить її потенційно небезпечним елементом російського арсеналу.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі дав зрозуміти союзникам, що Сполучені Штати не мають наміру згортати підтримку України. Навпаки, у Вашингтоні розглядають нові кроки, які можуть суттєво посилити позиції Києва у війні з Росією. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.