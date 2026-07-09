"Никогда никуда не попадет": эксперт беспощадно пристыдил Путина за его распиаренное оружие

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник", которую Кремль активно позиционирует как одну из самых опасных разработок, может оказаться значительно менее эффективной, чем заявляет российская пропаганда. Такое мнение высказал соучредитель и главный конструктор компании FirePoint Денис Штилерман в интервью Liga.net.

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По словам специалиста, оценить реальные возможности этой ракеты ему позволил анализ одного из ключевых элементов системы навигации — гироскопа. Именно он отвечает за ориентацию ракеты в пространстве и обеспечивает точность наведения на цель.

Конструктор утверждает, что технический уровень этого узла вызывает серьезные сомнения. По его убеждению, использовать такой компонент в современном высокоточном вооружении недопустимо.

"Мне было бы стыдно такой гироскоп в свою ракету куда-то поставить, потому что было понятно, что эта ракета никогда никуда не попадет", – заявил Штиллерман/

Он объяснил, что даже если ракета достигнет района цели, точность ее наведения может быть настолько низкой, что удар не даст ожидаемого результата.

"Ну да, взорвется что-то на расстоянии 90 км от цели. И что будет цели? Ничего не будет", – добавил он/

По мнению конструктора, из-за несовершенной системы наведения "Орешник" может отклоняться от заданной точки на десятки километров. Именно поэтому, считает эксперт, российские заявления об исключительных возможностях этой ракеты не следует воспринимать безоговорочно.

В то же время Штиллерман отмечает, что полностью недооценивать это вооружение тоже нельзя. Несмотря на проблемы с точностью, ракета относится к классу систем средней дальности и теоретически способна нести ядерную боевую часть, что делает потенциально опасным элементом российского арсенала.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре дал понять союзникам, что Соединенные Штаты не намерены сворачивать поддержку Украины. Напротив, в Вашингтоне рассматриваются новые шаги, которые могут существенно усилить позиции Киева в войне с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.