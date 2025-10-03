Ніхто не хоче воювати: РФ у відчаї перейшла до небаченої жорстокості щодо бізнесу

У різних регіонах Росії місцева влада почала відкрито визнавати масштабні втрати армії РФ у війні проти України. На тлі суттєвого дефіциту охочих підписувати контракти та їхати на фронт чиновники шукають способи виконати мобілізаційні завдання, які надходять із Москви.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє російський правозахисний Telegram-канал "МОБІЛІЗАЦІЯ | Новини | Строковики", у Приморському краї влада вирішила залучити до вербування підприємців. Місцевий бізнес зобов’язують "допомагати" у пошуку нових контрактників для збройних сил РФ.

На зустрічі з підприємцями було озвучено звернення губернатора Олега Кожемяка, в якому той у доволі жорсткій формі вимагає від бізнесу участі у "поповненні армії". Роботодавців змушують або переконувати своїх працівників укладати контракти зі Міноборони, або фінансово підтримувати спеціальний фонд для набору чоловіків із бідніших регіонів.

За словами правозахисників, подібна практика вже набула системного характеру. Вони оприлюднили відео з наради, де чиновники прямо визнають: у російській армії великі втрати, а нових "добровольців" катастрофічно не вистачає.

"Держава опинилася в ситуації, коли немає кого відправляти на фронт. Люди там гинуть, а заміни їм немає", — заявила одна з чиновниць на зустрічі.

Окрім мобілізації, місцеві посадовці висловлюють і претензії до бізнесу через низьку явку на похоронних церемоніях. Зокрема, очільниця Ханкайського району Аеліта Вдовіна дорікнула підприємцям, що ті не забезпечують належної присутності працівників на прощаннях з ліквідованими військовими. Не виключено, що й участь у похованнях окупантів невдовзі стане "обов’язком" роботодавців у Примор’ї.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підтримати Київ у завданні ударів по ключових енергетичних об'єктах Росії, надавши розвідувальні дані, що забезпечать високу точність застосування далекобійної зброї.