Никто не хочет воевать: РФ в отчаянии перешла к невиданной жестокости по отношению к бизнесу
Никто не хочет воевать: РФ в отчаянии перешла к невиданной жестокости по отношению к бизнесу

Правозащитники сообщают, что местные власти в РФ вынуждают предпринимателей привлекать граждан к участию в войне.

3 октября 2025, 09:45
Автор:
Клименко Елена

В разных регионах России местные власти начали открыто признавать масштабные потери армии РФ в войне против Украины. На фоне существенного дефицита желающих подписывать контракты и ехать на фронт чиновники ищут способы выполнить поступающие из Москвы мобилизационные задачи.

Никто не хочет воевать: РФ в отчаянии перешла к невиданной жестокости по отношению к бизнесу

Фото: из открытых источников

Как сообщает российский правозащитный Telegram-канал "МОБИЛИЗАЦИЯ | Новости Строковики", в Приморском крае власти решили привлечь к вербовке предпринимателей. Местный бизнес обязывают "помогать" в поиске новых контрактников для вооруженных сил РФ.

На встрече с предпринимателями было озвучено обращение губернатора Олега Кожемяка, в котором тот в достаточно жесткой форме требует от бизнеса участия в "пополнении армии". Работодатели заставляют либо убеждать своих работников заключать контракты с Минобороны, либо финансово поддерживать специальный фонд для набора мужчин из более бедных регионов.

По словам правозащитников, подобная практика уже приобрела системный характер. Они обнародовали видео совещания, где чиновники прямо признают: у российской армии большие потери, а новых "добровольцев" катастрофически не хватает.

"Государство оказалось в ситуации, когда некого отправлять на фронт. Люди там гибнут, а замены им нет", — заявила одна из чиновниц на встрече.

Кроме мобилизации, местные чиновники высказывают и претензии к бизнесу из-за низкой явки на похоронных церемониях. В частности, глава Ханкайского района Аэлита Вдовина упрекнула предпринимателей в том, что те не обеспечивают должного присутствия работников на прощаниях с ликвидированными военными. Не исключено, что и участие в погребениях оккупантов вскоре станет "обязанностью" работодателей в Приморье.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп принял решение поддержать Киев в нанесении ударов по ключевым энергетическим объектам России, предоставив разведывательные данные, которые обеспечат высокую точность применения дальнобойного оружия.



