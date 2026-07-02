Нічого схожого ще не було: експерт приголомшив страшною особливістю удару по Києву

У ніч на 2 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Київ, застосувавши широкий спектр озброєння — від реактивних безпілотників до балістичних і гіперзвукових ракет. За оцінкою авіаційного експерта Богдана Долінце, така операція вимагала тривалої підготовки та накопичення значних запасів озброєння.

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Експерт зазначив, що російські військові ретельно спланували атаку, синхронізувавши застосування різних типів засобів ураження. Саме це, за його словами, зробило нічний обстріл одним із найскладніших для української протиповітряної оборони.

Долінце наголосив, що особливістю удару стала одночасна поява великої кількості повітряних цілей різних типів. Російські війська використали балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси "Бандероль" та гіперзвукові ракети "Циркон", намагаючись максимально ускладнити роботу ППО.

"Ключове, що ми бачимо, — це фактично доповнення зростання кількості реактивних баражуючих боєприпасів, які є достатньо складними цілями через їх значну швидкість, що сягає 400-450 км/год. Це ускладнює можливість їх перехоплення. По-друге, ворог намагається збільшувати щільність атаки — запускати більшу кількість систем у менший проміжок часу. Якщо раніше ми говорили про атаки до тисячі безпілотників, які тривали від 10 до 14 годин, то зараз Росія прагне досягти можливості здійснювати аналогічні атаки за 4-6 годин. Для цього активно розгортаються майданчики з підготовки та запуску озброєння, головна мета яких — підвищити інтенсивність атак", – пояснив експерт.

За словами Долінце, основною метою таких масованих ударів є психологічний тиск на цивільне населення. Київ залишається одним із головних напрямків атак через високу щільність забудови, адже навіть після успішного перехоплення ракет і безпілотників уламки становлять значну небезпеку для мешканців міста.

Портал "Коментарі" раніше писав, що після чергової масованої повітряної атаки Росії на Україну надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дії Кремля вкотре демонструють небажання припиняти війну. На його переконання, останні удари свідчать про те, що сподівання на швидке завершення бойових дій не відповідають реальній ситуації.