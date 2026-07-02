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Ничего похожего еще не было: эксперт ошеломил страшной особенностью удара по Киеву

Эксперт отметил, что особенностью атаки стало одновременное применение большого количества различных способов поражения.

2 июля 2026, 12:25
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Клименко Елена

В ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Киев, применив широкий спектр вооружения – от реактивных беспилотников до баллистических и гиперзвуковых ракет. По оценке авиационного эксперта Богдана Долинце, такая операция потребовала длительной подготовки и накопления значительных запасов вооружения.

Ничего похожего еще не было: эксперт ошеломил страшной особенностью удара по Киеву

Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что российские военные тщательно спланировали атаку, синхронизировав применение разных типов средств поражения. Именно это, по его словам, сделало ночной обстрел одним из самых сложных для украинской противовоздушной обороны.

Долинце подчеркнул, что особенностью удара стало одновременное появление большого количества воздушных целей разных типов. Российские войска использовали баллистические ракеты, реактивные баражирующие боеприпасы "Бандероль" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", пытаясь максимально усложнить работу ПВО.

"Ключевое, что мы видим, — это фактически дополнение роста количества реактивных баражирующих боеприпасов, которые являются достаточно сложными целями из-за их значительной скорости, достигающей 400-450 км/ч. Это затрудняет возможность их перехвата. Во-вторых, враг пытается увеличивать плотность атаки — запускать большее количество. до тысячи беспилотников, которые продолжались от 10 до 14 часов, сейчас Россия стремится достичь возможности осуществлять аналогичные атаки за 4-6 часов.

По словам Долинце, основной целью таких массированных ударов является психологическое давление на гражданское население. Киев остается одним из главных направлений атак из-за высокой плотности застройки, ведь даже после успешного перехвата ракет и беспилотников обломки представляют значительную опасность для жителей города.

Портал "Комментарии" ранее писал , что после очередной массированной воздушной атаки России на Украину чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что действия Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание прекращать войну. По его убеждению, последние удары свидетельствуют о том, что надежды на скорейшее завершение боевых действий не соответствуют реальной ситуации.



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