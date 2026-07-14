Нічого подібного у світі не було: названо причину, чому ракетні удари Путіна остаточно стануть марними

У Європі триває розробка нової інтегрованої системи протиповітряної оборони FREYJA, основу якої становить українська технологія Fire Point. Її головне завдання — об'єднати європейські радари, сенсори та системи наведення з українськими ракетами-перехоплювачами, створивши єдину мережу захисту повітряного простору. Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

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За його словами, FREYJA не варто сприймати як традиційний зенітний ракетний комплекс із пусковою установкою, радаром і командним пунктом. Йдеться про масштабну інтеграційну платформу, яка має об'єднати оборонні можливості України та європейських держав в єдину систему.

Експерт пояснив, що нова архітектура дозволить поєднати різні типи радіолокаційних станцій, сенсорів і засобів наведення, які вже є на озброєнні країн Європи, із доступними українськими ракетами-перехоплювачами.

"Фактично, такий підхід дозволяє створити єдиний пан'європейський купол на кшталт ізраїльського "Залізного купола" та повністю переосмислити захист неба на континенті", – зазначив Храпчинський.

На відміну від традиційних комплексів ППО, таких як SAMP/T, які працюють як окремі бойові одиниці, FREYJA об'єднуватиме десятки різних систем у єдину цифрову мережу. Це дасть змогу не лише реагувати на повітряні атаки, а й завчасно аналізувати траєкторії загроз, оцінювати рівень небезпеки та автоматично визначати найефективніший спосіб перехоплення цілі.

За словами експерта, новий проєкт не лише підвищує ефективність використання оборонних ресурсів Європи, а й допомагає вирішити одну з найгостріших проблем — дефіцит засобів протиповітряної оборони.

"Цей проєкт не просто раціонально використовує наявні ресурси Європи, а й вирішує критичну проблему дефіциту засобів ППО", – наголосив Храпчинський.

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