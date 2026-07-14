Ничего подобного в мире не было: названа причина, почему ракетные удары Путина окончательно станут напрасными

В Европе идет разработка новой интегрированной системы противовоздушной обороны FREYJA, основу которой составляет украинская технология Fire Point. Ее главная задача – объединить европейские радары, сенсоры и системы наведения с украинскими ракетами-перехватчиками, создав единую сеть защиты воздушного пространства. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

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По его словам, FREYJA не следует воспринимать как традиционный зенитный ракетный комплекс с пусковой установкой, радаром и командным пунктом. Речь идет о масштабной интеграционной платформе, объединяющей оборонные возможности Украины и европейских государств в единую систему.

Эксперт пояснил, что новая архитектура позволит объединить различные типы радиолокационных станций, сенсоров и средств наведения, уже имеющихся на вооружении стран Европы, с доступными украинскими ракетами-перехватчиками.

"Фактически такой подход позволяет создать единый панъевропейский купол вроде израильского "Железного купола" и полностью переосмыслить защиту неба на континенте", — отметил Храпчинский.

В отличие от традиционных комплексов ПВО, таких как SAMP/T, работающих в качестве отдельных боевых единиц, FREYJA будет объединять десятки различных систем в единую цифровую сеть. Это позволит не только реагировать на воздушные атаки, но и заранее анализировать траектории угроз, оценивать уровень опасности и автоматически определять наиболее эффективный способ перехвата цели.

По словам эксперта, новый проект не только повышает эффективность использования оборонных ресурсов Европы, но и помогает решить одну из острейших проблем — дефицит средств противовоздушной обороны.

"Этот проект не просто рационально использует имеющиеся ресурсы Европы, но и решает критическую проблему дефицита средств ПВО", – подчеркнул Храпчинский.

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