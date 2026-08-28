Нічого подібного ще не було: Путін наказав вчинити новий страшний злочин проти українців

Росія може готуватися до проведення нової мобілізації, яка цього разу здатна охопити й тимчасово окуповані території України. Окупаційні адміністрації вже намагаються визначити кількість людей, яких потенційно можна залучити до російської армії. Про це в коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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За його словами, на окупованій частині Донеччини в районі Приазов'я зараз відбувається масштабна перевірка та оновлення персональних даних населення. Паралельно російська окупаційна влада почала формувати списки працівників, які можуть отримати бронювання від мобілізації.

Йдеться, зокрема, про співробітників комунальних підприємств та представників бізнесу. Андрющенко звернув увагу, що раніше подібної практики на цих територіях не спостерігалося. На його думку, це може свідчити про початок адміністративної підготовки до мобілізаційних заходів.

"Такого ще не було. Це означає, що росіяни вже адміністративно готуються до мобілізації. Тепер питання в тому, коли вони на це підуть", — заявив Андрющенко.

Водночас конкретних термінів можливого початку мобілізації наразі немає. Керівник Центру вивчення окупації припускає, що відповідне рішення Москва може ухвалити вже восени — як на її початку, так і ближче до завершення сезону.

Таким чином, нинішнє уточнення персональних даних та запровадження механізму бронювання Андрющенко розглядає як ознаки підготовчого етапу. За його оцінкою, російська влада фактично намагається заздалегідь з'ясувати, який мобілізаційний ресурс може отримати на захоплених українських територіях.

Портал "Коментарі" вже писав, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко відреагував на заяви заступника голови Державної думи РФ Петра Толстого, який публічно закликав завдавати ударів по українських містах. Представник МЗС вважає, що такі слова російського політика мають стати підставою для реакції Міжнародного кримінального суду та видачі ордера на його арешт.