Ничего подобного еще не было: Путин приказал совершить новое страшное преступление против украинцев

Россия может готовиться к проведению новой мобилизации, на этот раз способной охватить и временно оккупированные территории Украины. Оккупационные администрации уже пытаются определить количество людей, которых потенциально можно привлечь в российскую армию. Об этом в комментарии 24 Канала заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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По его словам, на оккупированной части Донбасса в районе Приазовья сейчас проходит масштабная проверка и обновление персональных данных населения. Параллельно российские оккупационные власти начали формировать списки работников, которые могут получить бронирование от мобилизации.

Речь идет, в частности, о сотрудниках коммунальных предприятий и представителях бизнеса. Андрющенко обратил внимание, что раньше подобной практики на этих территориях не наблюдалось. По его мнению, это может свидетельствовать о начале административной подготовки к мобилизационным мерам.

"Такого еще не было. Это значит, что россияне уже административно готовятся к мобилизации. Теперь вопрос в том, когда они пойдут на это", — заявил Андрющенко.

В то же время, конкретных сроков возможного начала мобилизации пока нет. Руководитель Центра изучения оккупации предполагает, что соответствующее решение Москва может принять уже осенью — как в начале, так и ближе к завершению сезона.

Таким образом нынешнее уточнение персональных данных и введение механизма бронирования Андрющенко рассматривает как признаки подготовительного этапа. По его оценке, российские власти фактически пытаются заранее выяснить, какой мобилизационный ресурс может получить на захваченных украинских территориях.

Портал "Комментарии" уже писал , что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко отреагировал на заявления заместителя председателя Государственной думы РФ Петра Толстого, который публично призывал наносить удары по украинским городам. Представитель МИД считает, что подобные слова российского политика должны стать основанием для реакции Международного уголовного суда и выдачи ордера на его арест.