Нічого подібного ми раніше не бачили: озвучено тривожний прогноз про удари РФ

Через ефективну протидію українських військ "Шахедам" над населеними пунктами, Росія змінила тактику і переорієнтувала удари на позиції ЗСУ на передовій. Про це в коментарі повідомив експерт із військових радіотехнологій та радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом Флеш.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ефективність українських засобів протидії безпілотникам змусила ворога шукати нові шляхи застосування "Шахедів".

"Противник бачить, як ми ефективно працюємо проти 'Шахедів' по Україні всіма засобами. І думає, що йому з цим робити. Поки він думає, щоб не втрачати 'Шахеди' в тилах, він вирішив атакувати ними лінію фронту на глибину від нуля до 20 км", – пояснив Флеш.

Експерт підкреслив, що велика частина цих безпілотників перебуває на онлайн-управлінні, що дозволяє противнику точніше контролювати удари, проте не гарантує їхньої ефективності через активні протидрони та системи ППО.

"Раніше такої активності 'Шахедів' близько до фронтів ми не бачили", – додав він, звертаючи увагу на зміну тактики росіян.

Флеш також нагадав про попередні кроки для обмеження використання Росією супутникового зв’язку Starlink у військових цілях. 31 січня він повідомляв, що компанія SpaceX почала впроваджувати перші контрзаходи на прохання Міністерства оборони України, щоб унеможливити координацію ударів дронами по українських містах.

"Багато користувачів системи супутникового зв’язку Starlink в Україні вже спостерігають перші контрзаходи, які SpaceX вжив на прохання Міністерства оборони України", – зазначав Флеш.

Раніше "Коментарі" вже писали, що президент США Дональд Трамп розкритикував політику адміністрації Джо Байден щодо постачання озброєння Україні, назвавши її "безглуздою" і зазначивши, що значні обсяги американських боєприпасів були передані безкоштовно. На його думку, ці ресурси могли б бути використані для продажу іншим країнам, зокрема державам Близького Сходу.