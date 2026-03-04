Ничего подобного мы раньше не видели: озвучен тревожный прогноз об ударах РФ

Из-за эффективного противодействия украинских войск "Шахедам" над населенными пунктами Россия изменила тактику и переориентировала удары на позиции ВСУ на передовой. Об этом в комментарии сообщил эксперт по военным радиотехнологиям и советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом Флэш.

По его словам, эффективность украинских средств противодействия беспилотникам вынудила врага искать новые пути применения "Шахедов".

"Противник видит, как мы эффективно работаем против 'Шахедов' по Украине всеми средствами. И думает, что ему с этим делать. Пока он думает, чтобы не терять 'Шахеды' в тылах, он решил атаковать ими линию фронта на глубину от нуля до 20 км", – объяснил Флэш.

Эксперт подчеркнул, что большая часть этих беспилотников находится на онлайн-управлении, что позволяет противнику точнее контролировать удары, однако не гарантирует их эффективности из-за активных противодронов и систем ПВО.

"Раньше такой активности 'Шахедов' близко к фронтам мы не видели", – добавил он, обращая внимание на изменение тактики россиян.

Флэш также напомнил о предыдущих шагах по ограничению использования Россией спутниковой связи Starlink в военных целях. 31 января он сообщал, что компания SpaceX начала внедрять первые контрмеры по просьбе Министерства обороны Украины, чтобы сделать невозможным координацию ударов дронами по украинским городам.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX принял по просьбе Министерства обороны Украины", — отмечал Флеш.

