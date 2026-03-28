Нічний удар по Кривому Рогу: є загиблі, десятки дронів збили над областю

У ніч на 28 березня російські війська знову атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони активно працювали по цілях і змогли знищити десятки дронів, однак уникнути жертв не вдалося.

Росія атакувала Дніпропетровщину: ППО знищила 32 дрони, але є жертви

Як передають "Коментарі", про це повідомив начальник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, українські військові знищили у небі над регіоном 32 ворожі безпілотники.

Водночас ворог завдав удару по Кривому Рогу.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще двоє отримали поранення.

У місті зафіксовано пошкодження об’єкта промислової інфраструктури. На підприємстві спалахнули пожежі.

Очільник області висловив співчуття родинам загиблих.

Окремо він подякував підрозділам ПвК "Схід" за ефективну роботу протиповітряної оборони, яка дозволила зменшити масштаби руйнувань.

Попри значну кількість збитих цілей, атака вкотре підтвердила, що загроза для мирних міст залишається високою.

Читайте також в "Коментарях", що учора, 27 березня, починаючи з 21:00, Кривий Ріг на Дніпропетровщині опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. По всьому місту лунали потужні вибухи, поки сили протиповітряної оборони намагалися відбити атаку іранських дронів-камікадзе.

Ближче до 22:00 стали відомі перші наслідки ворожих влучань. За словами очільника міста, під ударом опинилися як стратегічні об'єкти, так і мирні квартали. "Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і у житловому секторі. Приступили до аварійно-рятувальної операції", — повідомив Вілкул о 22:07. Очевидці з місця подій повідомляють про виникнення пожеж у результаті прильотів. Зокрема, вогонь охопив припарковані автівки та пошкоджені будівлі. Наразі на місцях влучань працюють усі екстрені служби, намагаючись локалізувати займання та надати допомогу постраждалим. Інформація про кількість поранених та масштаби руйнувань уточнюється.