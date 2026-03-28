Ночной удар по Кривому Рогу: есть погибшие, десятки дронов сбили над областью

В ночь на 28 марта российские войска снова атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны активно работали по целям и смогли уничтожить десятки дронов, однако избежать жертв не удалось.

Россия атаковала Днепропетровщину: ПВО уничтожило 32 дрона, но есть жертвы

Как передают "Комментарии", об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа.

По его словам, украинские военные уничтожили в небе над регионом 32 вражеских беспилотника .

В то же время враг нанес удар по Кривому Рогу.

В результате атаки погибли двое мужчин, еще двое получили ранения.

В городе зафиксировано повреждение объекта промышленной инфраструктуры. На предприятии вспыхнули пожары.

Глава области выразил соболезнования семьям погибших.

Отдельно он поблагодарил подразделения ПВК "Восток" за эффективную работу противовоздушной обороны, которая позволила уменьшить масштабы разрушений.

Несмотря на значительное количество сбитых целей, атака еще раз подтвердила, что угроза для мирных городов остается высокой.

Читайте также в "Комментариях", что вчера, 27 марта, начиная с 21:00, Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под массированным ударом вражеских беспилотников. По всему городу раздавались мощные взрывы, пока силы противовоздушной обороны пытались отразить атаку иранских дронов-камикадзе.

Ближе к 22:00 стали известны первые последствия вражеских попаданий. По словам главы города, под ударом оказались как стратегические объекты, так и мирные кварталы. "Враг атаковал промышленную и энергетическую инфраструктуру. Есть попадание и в жилищном секторе. Приступили к аварийно-спасательной операции", — сообщил Вилкул в 22:07. Очевидцы с места происшествий сообщают о возникновении пожаров в результате прилетов. В частности, огонь охватил припаркованные автомобили и поврежденные здания. Сейчас на местах попадания работают все экстренные службы, пытаясь локализовать возгорание и оказать помощь пострадавшим. Информация о количестве раненых и масштабах разрушений уточняется.