Нічний обстріл РФ став шоком для Повітряних Сил: термінова заява

У ніч на 25 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по території України. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у телемарафоні, що ніч була надзвичайно складною для сил оборони, проте результати їхньої роботи можна вважати успішними. Було збито велику кількість безпілотників та три балістичні ракети, що летіли на Київ.

Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні для Сил оборони ніч видалася дуже напруженою, практично вся ніч йшла активна робота", — наголосив Ігнат.

За його словами, противник здійснив дронові та ракетні атаки у дві хвилі, використовуючи аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні та крилаті ракети наземного й морського базування. Загалом РФ застосувала 22 ракети та понад 460 безпілотників.

Протиповітряна оборона впоралася із завданням непогано. У роботі брали участь оператори зенітних дронів, ВМС, пілотована авіація, мобільні вогневі групи та інші підрозділи ЗСУ.

Найбільш постраждали Одеса та регіони вздовж Чорного моря, Чернігівщина, Сумська область та інші райони. Ігнат відзначив, що велика кількість безпілотників пролетіла навіть через державні кордони Молдови та Румунії.

Важливо, що три балістичні ракети, спрямовані на Київ, були збиті комплексами Patriot.

"Комплекси Patriot бездоганно відпрацювали по "Іскандер-М". Один "Кинджал" також перехоплено. Що стосується решти ракет, не всі вони досягли своїх цілей, але деталі не варто розголошувати ворогу", — додав представник ПС ЗСУ.

Як вже писали "Коментарі", у найближчому колі Дональда Трампа розгорілася прихована боротьба через вплив на формування мирного плану для України, повідомляє BILD. За інформацією джерел, центральними фігурами цього конфлікту є віцепрезидент Джей Ді Вейнс та держсекретар Марко Рубіо, які змагаються за те, хто визначатиме зовнішню політику США та фактично претендуватиме на політичну спадщину Трампа.