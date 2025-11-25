Ночной обстрел РФ стал шоком для Воздушных Сил: срочное заявление

В ночь на 25 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телемарафоне, что ночь была очень сложной для сил обороны, однако результаты их работы можно считать успешными. Было сбито большое количество беспилотников и три баллистических ракеты, летевших на Киев.

Фото: из открытых источников

"Сегодня для Сил обороны ночь казалась очень напряженной, практически вся ночь шла активная работа", — подчеркнул Игнат.

По его словам, противник совершил дроновые и ракетные атаки в две волны, используя аэробалистические ракеты "Кинжал", баллистические и крылатые ракеты наземного и морского базирования. В общей сложности РФ применила 22 ракеты и более 460 беспилотников.

Противовоздушная оборона справилась с задачей неплохо. В работе принимали участие операторы зенитных дронов, ВМС, пилотируемая авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения ВСУ.

Более всего пострадали Одесса и регионы вдоль Черного моря, Черниговщина, Сумская область и другие районы. Игнат отметил, что большое количество беспилотников пролетело даже через государственные границы Молдовы и Румынии.

Важно, что три баллистических ракеты, направленные на Киев, были сбиты комплексами Patriot.

"Комплексы Patriot безупречно отработали по "Искандер-М". Один "Кинжал" также перехвачен. Что касается остальных ракет, не все они достигли своих целей, но детали не стоит разглашать врагу", — добавил представитель ВС ВСУ.

