logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нічне пекло у Росії: дрони масово атакували міста, аеропорти припинили роботу
commentss НОВИНИ Всі новини

Нічне пекло у Росії: дрони масово атакували міста, аеропорти припинили роботу

У Волгограді після удару спалахнула пожежа поблизу нафтопереробного заводу, займання також зафіксували в Ростовській області, а в Саратові тимчасово закривали аеропорт.

18 вересня 2025, 07:50 comments1128
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 18 вересня кілька регіонів Росії знову зазнали масштабної атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, а супутникові знімки зафіксували пожежі на стратегічно важливих об’єктах.

Нічне пекло у Росії: дрони масово атакували міста, аеропорти припинили роботу

Фото: з відкритих джерел

Найгучніше було у Волгограді — в період із 01:00 до 02:40 мешканці чули від 10 до 115 потужних вибухів. Одразу після цього, за даними супутників NASA, у районі нафтопереробного підприємства "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" спалахнула пожежа. Це одне з найбільших підприємств галузі у РФ з переробкою до 15,7 млн тонн нафти щороку.

Водночас у місті тимчасово відключали інтернет, а в аеропорту Волгограда був активований режим "Килим", що означає повне обмеження повітряного руху. Заборону зняли лише близько 05:45.

У Ростовській області також зафіксовано займання внаслідок ударів, а в Саратові тимчасово закривали аеропорт — це частина масштабного плану безпеки під час тривог.

Подробиці цієї атаки оприлюднив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на перевірені джерела у Волгограді. За його словами, влучання було саме в районі Красноармійського району, де розташований згаданий НПЗ. Свідки повідомляють про яскраві спалахи та пожежу на території підприємства.

"Маємо підтвердження влучання в районі “ЛУКОЙЛу”. Пожежу видно на фото, відео додаємо. Очікуємо офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень", — написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Офіційні джерела РФ традиційно утримуються від коментарів щодо серйозності наслідків, однак масштаби нічної атаки свідчать про зростаючу вразливість російської інфраструктури навіть далеко від лінії фронту.

Як вже писали "Коментарі", віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського, який засумнівався у готовності польських військових відбити масштабну атаку з боку Росії.  




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини