Нічне пекло у Росії: дрони масово атакували міста, аеропорти припинили роботу

У ніч на 18 вересня кілька регіонів Росії знову зазнали масштабної атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, а супутникові знімки зафіксували пожежі на стратегічно важливих об’єктах.

Найгучніше було у Волгограді — в період із 01:00 до 02:40 мешканці чули від 10 до 115 потужних вибухів. Одразу після цього, за даними супутників NASA, у районі нафтопереробного підприємства "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" спалахнула пожежа. Це одне з найбільших підприємств галузі у РФ з переробкою до 15,7 млн тонн нафти щороку.

Водночас у місті тимчасово відключали інтернет, а в аеропорту Волгограда був активований режим "Килим", що означає повне обмеження повітряного руху. Заборону зняли лише близько 05:45.

У Ростовській області також зафіксовано займання внаслідок ударів, а в Саратові тимчасово закривали аеропорт — це частина масштабного плану безпеки під час тривог.

Подробиці цієї атаки оприлюднив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, посилаючись на перевірені джерела у Волгограді. За його словами, влучання було саме в районі Красноармійського району, де розташований згаданий НПЗ. Свідки повідомляють про яскраві спалахи та пожежу на території підприємства.

"Маємо підтвердження влучання в районі “ЛУКОЙЛу”. Пожежу видно на фото, відео додаємо. Очікуємо офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень", — написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Офіційні джерела РФ традиційно утримуються від коментарів щодо серйозності наслідків, однак масштаби нічної атаки свідчать про зростаючу вразливість російської інфраструктури навіть далеко від лінії фронту.

