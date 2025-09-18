Ночной ад в России: дроны массово атаковали города, аэропорты прекратили работу

В ночь на 18 сентября несколько регионов России вновь подверглись масштабной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о громких взрывах, а спутниковые снимки зафиксировали пожары на стратегически важных объектах.

Фото: из открытых источников

Самое громкое было в Волгограде — в период с 01:00 до 02:40 жители слышали от 10 до 115 мощных взрывов. Сразу после этого, по данным спутников NASA, в районе нефтеперерабатывающего предприятия "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" вспыхнул пожар. Это одно из крупнейших предприятий отрасли в РФ с переработкой до 15,7 млн. тонн нефти ежегодно.

В то же время в городе временно отключали интернет, а в аэропорту Волгограда был активирован режим "Ковер", что означает полное ограничение воздушного движения. Запрет был снят лишь около 05:45.

В Ростовской области также зафиксировано возгорание в результате ударов, а в Саратове временно закрывали аэропорт — часть масштабного плана безопасности во время тревог.

Подробности этой атаки обнародовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, ссылаясь на проверенные источники в Волгограде. По его словам, попадание было именно в районе Красноармейского района, где расположен упомянутый НПЗ. Свидетели сообщают о ярких вспышках и пожаре на территории предприятия.

"Имеем подтверждение попадания в районе "ЛУКОЙЛа". Пожар виден на фото, видео добавляем. Ожидаем официальную информацию о масштабах повреждений", — написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Официальные источники РФ традиционно воздерживаются от комментариев по поводу серьезности последствий, однако масштабы ночной атаки свидетельствуют о растущей уязвимости российской инфраструктуры даже вдали от линии фронта.

