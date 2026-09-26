Ніч вогню: де росіян розбудила серія вибухів

У Краснодарському краї Росії вночі 26 вересня після атаки безпілотників сталися пожежі біля двох підприємств. Одним із ймовірних об'єктів поразки став Ільський нафтопереробний завод у Сіверському районі.

Удар по Ільському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

За даними ASTRA та українських джерел, атака розпочалася близько опівночі. Жителі регіону повідомляли про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони, після чого над територією НПЗ з'явилася пожежа. Інформацію про спалах на підприємстві також розповсюджували місцеві жителі.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників на Сіверський район. За його словами, на території двох підприємств сталися спалахи, а на місцях працюють оперативні служби. При цьому російська влада безпосередньо не уточнила, який саме об'єкт був вражений.

Ільський НПЗ імені А. А. Шамара розташований приблизно за 50 кілометрів від Краснодара. Підприємство належить до великих нафтопереробних об'єктів півдня Росії. Його потужність оцінюється приблизно в 6,6 млн. тонн нафти на рік. Продукція, що виробляється використовується в тому числі для забезпечення російських військових потреб.

Завод уже неодноразово ставав за мету атак безпілотників. Попередній відомий удар по ньому стався 8 серпня.

Водночас у мережі з'явилися повідомлення про можливу поразку ще одного великого підприємства регіону – Афіпського НПЗ. Однак, на даний момент ця інформація вимагає окремого підтвердження.

Таким чином, офіційно влада Краснодарського краю підтвердила атаку та пожежі на двох підприємствах, але не розкрила всіх подробиць. Незалежні джерела пов'язують одне із осередків займання саме з Ільським НПЗ.

Масштаб пошкоджень підприємства та можливий вплив пожежі на його роботу наразі не встановлено. Російські оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

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