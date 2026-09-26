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Ночь огня: где россиян разбудила серия взрывов

Один из ключевых нефтеперерабатывающих объектов юга России загорелся после атаки беспилотников; власти подтвердили возгорания на двух предприятиях

26 сентября 2026, 09:35
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Кравцев Сергей

В Краснодарском крае России ночью 26 сентября после атаки беспилотников произошли пожары на территории двух предприятий. Одним из вероятных объектов поражения стал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.

Ночь огня: где россиян разбудила серия взрывов

Удар по Ильскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По данным ASTRA и украинских источников, атака началась около полуночи. Жители региона сообщали о взрывах и работе российской противовоздушной обороны, после чего над территорией НПЗ появился пожар. Информацию о возгорании на предприятии также распространяли местные жители.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку беспилотников на Северский район. По его словам, на территории двух предприятий произошли возгорания, а на местах работают оперативные службы. При этом российские власти напрямую не уточнили, какой именно объект был поражен.

Ильский НПЗ имени А. А. Шамара расположен примерно в 50 километрах от Краснодара. Предприятие относится к крупным нефтеперерабатывающим объектам юга России. Его мощность оценивается примерно в 6,6 млн тонн нефти в год. Производимая продукция используется в том числе для обеспечения российских военных нужд.

Завод уже неоднократно становился целью атак беспилотников. Предыдущий известный удар по нему произошел 8 августа.

Одновременно в сети появились сообщения о возможном поражении еще одного крупного предприятия региона — Афипского НПЗ. Однако на данный момент эта информация требует отдельного подтверждения.

Таким образом, официально власти Краснодарского края подтвердили атаку и пожары на двух предприятиях, но не раскрыли всех подробностей. Независимые источники связывают один из очагов возгорания именно с Ильским НПЗ.

Масштаб повреждений предприятия и возможное влияние пожара на его работу пока не установлены. Российские оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки. 

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