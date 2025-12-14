Ніч ударів ССО: що саме вразили українські захисники

У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій України здійснили успішну операцію з ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим. Удари були завдані із застосуванням ударних безпілотників FP-2.

Українська атака по ТОТ

У тимчасово окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне, ударні БпЛА ССО уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами, який рухався для забезпечення потреб російських окупаційних військ. Також було завдано удару по нафтобазі в районі населеного пункту Батуміне.

На території Донецької області Сили спеціальних операцій знищили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2" у населеному пункті Марʼянівка. Крім того, в районі Докучаєвська було уражено центр підготовки операторів FPV-дронів окупаційних військ.

У ССО наголошують, що подібні асиметричні дії спрямовані на підрив логістики, систем управління та наступальних спроможностей російської армії на тимчасово окупованих територіях.

