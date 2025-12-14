logo_ukra

Війна з Росією Ніч ударів ССО: що саме вразили українські захисники
Ніч ударів ССО: що саме вразили українські захисники

У ніч на 14 грудня Сили спеціальних операцій України завдали серії ударів по логістиці та військовій інфраструктурі РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Криму

14 грудня 2025, 15:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на 14 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій України здійснили успішну операцію з ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим. Удари були завдані із застосуванням ударних безпілотників FP-2.

Ніч ударів ССО: що саме вразили українські захисники

Українська атака по ТОТ

У тимчасово окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне, ударні БпЛА ССО уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами, який рухався для забезпечення потреб російських окупаційних військ. Також було завдано удару по нафтобазі в районі населеного пункту Батуміне.

На території Донецької області Сили спеціальних операцій знищили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2" у населеному пункті Марʼянівка. Крім того, в районі Докучаєвська було уражено центр підготовки операторів FPV-дронів окупаційних військ.

У ССО наголошують, що подібні асиметричні дії спрямовані на підрив логістики, систем управління та наступальних спроможностей російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що старший лейтенант Сил оборони України "Алекс" звернув увагу на типовий для інформаційного простору сценарій, коли навколо певних зустрічей або подій формується завищене очікування "вирішення долі країни чи світу". За його оцінкою, подібні дні традиційно супроводжуються гучними заявами, прогнозами та чутками, які активно обговорюють і ретельно відстежують у новинах.
Водночас, як зазначає військовий, реальні наслідки таких подій зазвичай виявляються мінімальними або взагалі відсутніми. Після хвилі обговорень і емоцій увага суспільства швидко перемикається, а сама зустріч залишається лише однією з багатьох подібних у довгому переліку політичних контактів без відчутного результату.



Джерело: https://t.me/ukr_sof/2326
