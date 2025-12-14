В ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций Украины провели успешную операцию по поражению враждебных целей на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым. Ушибы были нанесены с применением ударных беспилотников FP-2.

Украинская атака по ВОТ

Во временно оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное, ударные БпЛА ССО поразили поезд с горюче-смазочными материалами, который двигался для обеспечения потребностей российских оккупационных войск. Также был нанесен удар по нефтебазе в районе населенного пункта Батумине.

На территории Донецкой области Силы специальных операций уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Волна-2 в населенном пункте Марьяновка. Кроме того, в районе Докучаевска был поражен центр подготовки операторов FPV-дронов оккупационных войск.

В ССО отмечают, что подобные ассиметричные действия направлены на подрыв логистики, систем управления и наступательных возможностей российской армии на временно оккупированных территориях.

старший лейтенант Сил обороны Украины "Алекс" обратил внимание на типичный для информационного пространства сценарий, когда вокруг определенных встреч или событий формируется завышенное ожидание "решения судьбы страны или мира". По его оценке, подобные дни традиционно сопровождаются громкими заявлениями, прогнозами и слухами, активно обсуждаемыми и тщательно отслеживающимися в новостях.

В то же время, как отмечает военный, реальные последствия таких событий обычно оказываются минимальными или вообще отсутствующими. После волны обсуждений и эмоций внимание общества быстро переключается, а сама встреча остается лишь одной из многих подобных в длинном списке политических контактов без ощутимого результата.

