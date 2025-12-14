Ночь ударов ССО: что поразили украинские защитники

Рубрики
В ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций Украины провели успешную операцию по поражению враждебных целей на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной Республики Крым. Ушибы были нанесены с применением ударных беспилотников FP-2.
Украинская атака по ВОТ
Во временно оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное, ударные БпЛА ССО поразили поезд с горюче-смазочными материалами, который двигался для обеспечения потребностей российских оккупационных войск. Также был нанесен удар по нефтебазе в районе населенного пункта Батумине.
На территории Донецкой области Силы специальных операций уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы Волна-2 в населенном пункте Марьяновка. Кроме того, в районе Докучаевска был поражен центр подготовки операторов FPV-дронов оккупационных войск.
В ССО отмечают, что подобные ассиметричные действия направлены на подрыв логистики, систем управления и наступательных возможностей российской армии на временно оккупированных территориях.