Ніч розгрому ППО РФ: куди дісталися «Птахи Мадяра»
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніч розгрому ППО РФ: куди дісталися «Птахи Мадяра»

Українські дрони вдарили по ключових цілях ворога - від Феодосії до Брянщини і Тольятті

4 квітня 2026, 12:08
Кравцев Сергей

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну нічну операцію проти російських військових об’єктів, уразивши критично важливі елементи ППО та логістики противника. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

Ніч розгрому ППО РФ: куди дісталися «Птахи Мадяра»

Роберт Бровді. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські дрони знищили багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Феодосії в окупованому Криму. Ця РЛС здатна виявляти цілі на відстані до 600 км і супроводжувати десятки об’єктів одночасно, що робить її однією з ключових ланок російської ППО.

Крім того, під удари потрапили зенітний комплекс Тор на Донеччині, установки протиповітряної оборони та паливна інфраструктура на окупованих територіях Луганської області. Також знищено низку командних пунктів, складів і логістичних вузлів російської армії на півдні та сході України.

Окремою ціллю стали бази підготовки дронів-камікадзе Shahed. За даними СБС, удари було завдано по двох хабах і пунктах передпольотної підготовки в Брянській та Курській областях РФ.

У межах тієї ж операції українські безпілотники також досягли Тольятті, де, за словами військових, відбулася "вибухонебезпечна" атака по об’єктах противника.

Експерти відзначають, що такі удари по системах ППО, логістиці та інфраструктурі безпілотників мають стратегічний ефект, підриваючи здатність РФ захищати тил і забезпечувати наступальні дії.

У СБС натякають: це лише частина масштабної кампанії глибинного ураження, яка набирає обертів і може суттєво змінити баланс сил на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 2 квітня дрони атакували Росію. Основною ціллю атаки стало місто Уфа, де пролунала серія вибухів під час атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів, у місті було чути щонайменше 13 вибухів. Після цього спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу "Башнефть-УНПЗ".




