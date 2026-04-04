Ночь разгрома ПВО РФ: куда добрались «Птицы Мадяра»

Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную ночную операцию против военных российских объектов, поразив критически важные элементы ПВО и логистики противника. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди.

По его словам, украинские дроны уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Феодосийском районе в оккупированном Крыму. Эта РЛС способна обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и сопровождать десятки объектов одновременно, что делает ее одним из ключевых звеньев российского ПВО.

Кроме того, под удары попали зенитный комплекс Тор в Донецкой области, установки противовоздушной обороны и топливная инфраструктура на оккупированных территориях Луганской области. Также уничтожен ряд командных пунктов, складов и логистических узлов российской армии на юге и востоке Украины.

Отдельной целью стали базы подготовки дронов-камикадзе Shahed. По данным СБС, удары были нанесены по двум хабам и пунктам предполетной подготовки в Брянской и Курской областях РФ.

В рамках той же операции украинские беспилотники также добились Тольятти, где, по словам военных, произошла "взрывоопасная" атака по объектам противника.

Эксперты отмечают, что такие удары по системам ПВО, логистике и инфраструктуре беспилотников оказывают стратегический эффект, подрывая способность РФ защищать тыл и обеспечивать наступательные действия.

В ССС намекают: это лишь часть масштабной кампании глубинного поражения, которая набирает обороты и может существенно изменить баланс сил на фронте.

