Народна депутатка Мар’яна Безугла закликала українців позбутися ілюзій щодо швидкого завершення бойових дій та налаштуватися на тривале протистояння. На своїй сторінці у соцмережах вона зазначила, що глобальний конфлікт у світі лише набирає обертів, а реальність залишається незмінною. За її словами, сподіватися на швидкі політичні чи дипломатичні зміни найближчим часом не варто.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

"Ні миру, ні виборів, ніяких одкровень. Ні в 2026-му, ні в 2027-му", — безапеляційно заявила парламентарка.

Нардепка нагадала, що вже неодноразово попереджала суспільство про такий розвиток подій, хоча раніше її слова викликали хвилю критики.

"Третя світова тільки розганяється. Мені жаль це повторювати, але час від часу доводиться", — підкреслила Мар’яна Безугла.

Вона додала, що попри складні умови, у яких опинилася країна, вихід із ситуації полягає у максимальній стійкості. Парламентарка вважає, що вирішальний момент настане під час глобальних змін на міжнародній арені.

"Ми в лещатах, але чим довше витримаємо, тим вірогідніше, що лещата зламаються", — резюмувала Безугла, зазначивши, що це станеться через декілька років під час світового перерозподілу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що речник Кремля підтвердив, що Росія не збирається зупиняти бойові дії та продовжуватиме військову агресію проти України. Він запевнив, що Москва за будь-яких умов намагатиметься реалізувати свої початкові загарбницькі плани.

"РФ продовжить посилювати тиск на київський режим, щоб досягнути поставлених цілей", — підсумував Пєсков, додавши, що надійна безпека та національні інтереси Росії нібито будуть гарантовані без жодних сумнівів.