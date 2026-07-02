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Недилько Ксения
Народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев избавиться от иллюзий относительно быстрого завершения боевых действий и настроиться на длительное противостояние. На своей странице в соцсетях она отметила, что глобальный конфликт в мире только набирает обороты, а реальность остается неизменной. По ее словам, надеяться на скорые политические или дипломатические изменения в ближайшее время не стоит.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Нардепка напомнила, что уже неоднократно предупреждала общество о развитии событий, хотя раньше ее слова вызвали волну критики.
Она добавила, что, несмотря на сложные условия, в которых оказалась страна, выход из ситуации заключается в максимальной устойчивости. Парламентарий считает, что решающий момент наступит во время глобальных изменений на международной арене.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что спикер Кремля подтвердил, что Россия не собирается останавливать боевые действия и будет продолжать военную агрессию против Украины. Он заверил, что Москва в любых условиях будет пытаться реализовать свои первоначальные захватнические планы.
"РФ продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленных целей", — подытожил Песков, добавив, что надежная безопасность и национальные интересы России якобы будут гарантированы без сомнений.