Народный депутат Марьяна Безуглая призвала украинцев избавиться от иллюзий относительно быстрого завершения боевых действий и настроиться на длительное противостояние. На своей странице в соцсетях она отметила, что глобальный конфликт в мире только набирает обороты, а реальность остается неизменной. По ее словам, надеяться на скорые политические или дипломатические изменения в ближайшее время не стоит.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Ни мира, ни выборов, никаких откровений. Ни в 2026-м, ни в 2027-м", — безапелляционно заявила парламентарий.

Нардепка напомнила, что уже неоднократно предупреждала общество о развитии событий, хотя раньше ее слова вызвали волну критики.

"Третья мировая только разгоняется. Мне жаль это повторять, но иногда приходится", — подчеркнула Марьяна Безуглая.

Она добавила, что, несмотря на сложные условия, в которых оказалась страна, выход из ситуации заключается в максимальной устойчивости. Парламентарий считает, что решающий момент наступит во время глобальных изменений на международной арене.

"Мы в тисках, но чем дольше выдержим, тем вероятнее, что тиски сломаются", — резюмировала Безуглая, отметив, что это произойдет через несколько лет во время мирового перераспределения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что спикер Кремля подтвердил, что Россия не собирается останавливать боевые действия и будет продолжать военную агрессию против Украины. Он заверил, что Москва в любых условиях будет пытаться реализовать свои первоначальные захватнические планы.

"РФ продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достичь поставленных целей", — подытожил Песков, добавив, что надежная безопасность и национальные интересы России якобы будут гарантированы без сомнений.