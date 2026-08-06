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"Ні цього року, ні наступного": дипломат ошелешив гучною заявою про задум Путіна в Україні

Роман Безсмертний заявив, що Кремль продовжує робити ставку на військову ескалацію, тому ключовим завданням для України залишається своєчасне отримання допомоги від міжнародних партнерів

6 серпня 2026, 00:50
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Клименко Елена

продовжує робити ставку на військову ескалацію. За таких умов ключовим фактором для України залишається своєчасне отримання західної військової допомоги та виконання укладених оборонних контрактів. Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".

"Ні цього року, ні наступного": дипломат ошелешив гучною заявою про задум Путіна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

За словами дипломата, сьогодні увага багатьох прикута до позиції президента США Дональда Трампа, однак визначальним фактором залишається не Вашингтон, а поведінка Кремля.

"Нині в Трампа є потреба спілкуватися з українцями, зустрічатися з українцями. Але насправді справа не в Трампі й навіть не в Україні. Справа в позиції РФ", – наголосив Безсмертний. 

Він зазначив, що Росія не лише не відмовляється від війни, а й нарощує інтенсивність атак та намагається збільшити виробництво балістичних ракет. Водночас, за його словами, реалізувати ці плани в повному обсязі Кремлю поки не вдається.

На думку Безсмертного, сьогодні критично важливо, щоб Україна без затримок отримувала озброєння та техніку, про які вже домовилися з партнерами. 

"Тут важливо, щоб українські контракти, укладені з Францією, Італією та Сполученими Штатами, а також допомога від Нідерландів, Норвегії й Великої Британії надійшли вчасно", – підкреслив дипломат.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо готовності Москви до компромісів.

"Очікувати, що Москва сяде за стіл переговорів і буде вести себе конструктивно, може лише наївна людина або та, яка хоче себе надурити. Не буде Москва впродовж цього року і наступного року навіть планувати можливість конструктивних переговорів з точки зору норм міжнародного права", – заявив Безсмертний.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Вищому антикорупційному суді 5 серпня відбулося засідання, на якому розглядали питання про обрання запобіжного заходу для колишньої посолки України у США Ольги Стефанішиної.



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