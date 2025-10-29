Незважаючи на обіцянки, партнери не дають зброї, яка могла б змінити ситуацію в небі.

Обіцянки західних партнерів так і залишаються словами. Україна досі не отримала далекобійну ракету "повітря-повітря", яка могла б змінити ситуацію в небі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Defence Express".

Ракета Meteor від європейських MBDA. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що найбільш далекобійна ракета "повітря-повітря" для західних літаків – Meteor від європейського MBDA, але її застосування потребує не лише сумісного винищувача.

Україна досі не отримала ракети з потрібною дальністю — за домовленостями з Францією вдалося просунутися лише MICA з дальністю близько 80 км.

Аналітики відзначають, якщо говорити об'єктивно, то коло кандидатів невелике. Це останні версії американських AIM-120 AMRAAM (версії C-8 та D-3); європейський Meteor від MBDA

За більшістю відкритих джерел, AIM-120D-3 має дальність близько 160-180 км. Для AIM-120C-8 також фігурує дальність приблизно 160 км. Meteor має офіційно заявлену дальність більше 200 км від виробника MBDA.

Поки що штатних носіїв Meteor на озброєнні української армії немає. Ситуація повинна змінитись у 2026 році з постачанням уживаних Gripen C/D – бажано разом із ракетами Meteor.

Крім того, за даними видання, Україні критично бажано отримати заявлені літаки ДРЛО Saab 340 AEW&C – саме вони можуть забезпечити автоматизовану цільову вказівку для Gripen. Без ДРЛО пуск далекобійної ракети у реальних боях виявиться набагато менш ефективним.

Таким чином, проблема не зводиться лише до наявності однієї ракети — для повноцінного розкриття потенціалу далекобійного "повітря-повітря" систем Україні потрібна і відповідна авіаційна платформа, і ефективна цілевказівка від ДРЛО.

