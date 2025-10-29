logo

Несмотря на обещания партнеры не дают оружие, которое могло бы изменить ситуацию в небе
commentss НОВОСТИ Все новости

Несмотря на обещания партнеры не дают оружие, которое могло бы изменить ситуацию в небе

Украине не дают самую мощную ракету

29 октября 2025, 15:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Обещания западных партнеров так и остаются словами. Украина до сих пор не получила дальнобойную ракету "воздух-воздух", которая могла бы изменить ситуацию в небе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Defence Express".

Ракета Meteor от европейского MBDA. Фото: из открытых источников

Отмечается, что наиболее дальнобойная ракета "воздух-воздух" для западных самолетов – Meteor от европейского MBDA, но ее применение требует не только совместимого истребителя.

Украина до сих пор не получила ракету с нужной дальностью — по договоренностям с Францией удалось продвинуться только по MICA с дальностью около 80 км.

Аналитики отмечают, если говорить объективно, то круг кандидатов невелик. Это последние версии американских AIM-120 AMRAAM (версии C-8 и D-3); европейский Meteor от MBDA.

По большинству открытых источников, AIM-120D-3 имеет дальность около 160-180 км. Для AIM-120C-8 также фигурирует дальность примерно 160 км. Meteor же имеет официально заявленную дальность более 200 км от производителя MBDA.

Пока штатных носителей Meteor на вооружении украинской армии нет. Ситуация должна измениться в 2026 году с поставкой подержанных Gripen C/D — желательно вместе с ракетами Meteor.

Кроме того, по данным издания, Украине критически желательно получить заявленные самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C — именно они могут обеспечить автоматизированное целеуказание для Gripen. Без ДРЛО пуск дальнобойной ракеты в реальных боях окажется гораздо менее эффективным.

Таким образом, проблема не сводится лишь к наличию одной ракеты — для полноценного раскрытия потенциала дальнобойных "воздух-воздух" систем Украине нужна и соответствующая авиационная платформа, и эффективное целеуказание от ДРЛО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генштаб заинтриговал заявлением о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ.




Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jaku_raketu_povitrja_povitrja_z_potribnoju_dalnistju_ne_dajut_ukrajini_zahidni_partneri_chomu_ta_koli_tse_mozhe_zminitis-20701.html
