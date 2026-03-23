Неймовірний результат за три дні: стало відомо про небачений провал окупантів на фронті

Протягом трьох днів українські оператори безпілотних літальних апаратів завдали потужного удару по силах російських окупантів, знищивши ресурси, еквівалентні майже двом бригадам, і фактично зірвавши масштабний наступ ворога на стратегічно важливих напрямках. Такі дії дозволили Збройним Силам України не лише зупинити просування росіян, а й перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Про це повідомив голова Ради резервістів Іван Тимочко.

За словами Тимочка, за три дні інтенсивних боїв російські окупанти зазнали втрат особового складу та техніки, що відповідає чисельності двох повноцінних бригад.

"Втратити біля двох бригад за три дні – це навіть розкіш для росіян. Особливо, якщо враховувати, що вони до цього готувались: накопичували сили, засоби та ресурси", – зазначив він.

Голова Ради резервістів додав, що попри складнощі з підготовкою нових кадрів, українська армія змогла підготувати висококваліфікованих фахівців, які ефективно нейтралізують ворога.

"Коли такі сили стираються, зрозуміло, що ті, хто мали би йти за ними, замість того, щоб закріплюватись, змушені повторювати їхню долю", – пояснив Тимочко.

Крім того, експерт повідомив, що за короткий період Сили оборони України звільнили понад 400 квадратних кілометрів територій, успішно просуваючись на Олександрівському та Гуляйпольському напрямках. Ці досягнення демонструють не лише професіоналізм операторів дронів, а й високий рівень координації та стратегічного планування у ЗСУ, що дозволяє протидіяти ворогу та відновлювати контроль над важливими районами фронту.

