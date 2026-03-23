Война с Россией Невероятный результат за три дня: стало известно о невиданном провале кафиров на фронте
Невероятный результат за три дня: стало известно о невиданном провале кафиров на фронте

Операторам беспилотников удалось ликвидировать почти две вражеские бригады

23 марта 2026, 09:15
Клименко Елена

В течение трех дней украинские операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли мощный удар по силам российских окупантов, уничтожив ресурсы, эквивалентные почти двум бригадам, и фактически сорвав масштабное наступление врага на стратегически важных направлениях. Такие действия позволили вооруженным силам Украины не только остановить продвижение россиян, но и перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Об этом сообщил глава Совета резервистов Иван Тимочко.

По словам Тимочка, за три дня интенсивных боев российские оккупанты понесли потери личного состава и техники, что соответствует численности двух полноценных бригад.

"Потерять около двух бригад за три дня – это даже роскошь для россиян. Особенно если учитывать, что они к этому готовились: накапливали силы, средства и ресурсы", – отметил он.

Председатель Совета резервистов добавил, что, несмотря на сложности с подготовкой новых кадров, украинская армия смогла подготовить высококвалифицированных специалистов, которые эффективно нейтрализуют врага.

"Когда такие силы стираются, понятно, что те, кто должен следовать за ними, вместо того, чтобы закрепляться, вынуждены повторять их судьбу", – объяснил Тимочко.

Кроме того, эксперт сообщил, что за короткий период Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров территорий, успешно продвигаясь по Александровскому и Гуляйпольскому направлениям. Эти достижения демонстрируют не только профессионализм операторов дронов, но и высокий уровень координации и стратегического планирования в ВСУ, что позволяет противодействовать врагу и восстанавливать контроль над важными районами фронта.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Европейском Союзе обострились споры о дальнейшей поддержке Украины после недавнего саммита, на котором Венгрия выступила против новых финансовых решений и введения дополнительных санкций против России. Об этом в интервью изданию Bild рассказала глава Европарламента Роберта Метсола.



