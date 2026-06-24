"Неймовірні цифри": Путіна жорстко опустили на весь світ через фатальну поразку в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що українські сили продовжують ефективно протистояти російській агресії, а втрати армії РФ залишаються надзвичайно високими. Виступаючи в ефірі Fox News, він наголосив, що ціна війни для Росії продовжує стрімко зростати.

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За словами очільника Альянсу, щомісяця російські війська втрачають десятки тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

"Щомісяця вони вбивають і завдають важких поранень від 30 000 до 35 000 росіян. Це неймовірні цифри", – сказав він.

Рютте зазначив, що попри значні втрати Москва не демонструє ознак готовності змінити свою позицію щодо війни. Водночас міжнародні партнери продовжують працювати над пошуком дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту.

За його словами, спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також державний секретар Марко Рубіо беруть активну участь у просуванні потенційних мирних ініціатив. Однак успіх будь-яких переговорів залежить не лише від зусиль посередників, а й від готовності Росії йти на компроміси.

Генсек НАТО підкреслив, що Кремль поки продовжує дотримуватися жорсткої позиції та висуває умови, які значно ускладнюють перспективи досягнення домовленостей.

Він також звернув увагу на те, що численні контакти між Вашингтоном і Москвою поки не дали бажаного результату. Зокрема, навіть прямі переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним не призвели до припинення бойових дій або встановлення режиму тиші.

Рютте наголосив, що наразі російська сторона не виявляє справжнього прагнення до переговорного процесу. На його думку, для досягнення миру необхідна не лише дипломатична активність міжнародних партнерів, а й реальні кроки з боку Кремля, які б свідчили про готовність до завершення війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що Білорусь навряд чи стане повноцінним учасником війни проти України, попри те, що Кремль міг би бути зацікавлений у розширенні використання білоруського напрямку для військових цілей. Таку думку висловив керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович.