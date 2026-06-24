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"Невероятные цифры": Путина жестко опустили на весь мир из-за рокового поражения в Украине

Рютте подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не проявляет подлинного стремления к переговорному процессу.

24 июня 2026, 19:30
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Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинские силы продолжают эффективно противостоять российской агрессии, а потери армии РФ остаются очень высокими. Выступая в эфире Fox News, он подчеркнул, что цена войны для России продолжает стремительно расти.

"Невероятные цифры": Путина жестко опустили на весь мир из-за рокового поражения в Украине

Фото: из открытых источников

По словам главы Альянса, ежемесячно российские войска теряют десятки тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

"Ежемесячно они убивают и наносят тяжелые ранения от 30 000 до 35 000 россиян. Это невероятные цифры", — сказал он.

Рютте отметил, что, несмотря на значительные потери, Москва не демонстрирует признаков готовности изменить свою позицию относительно войны. В то же время, международные партнеры продолжают работать над поиском дипломатических путей урегулирования конфликта.

По его словам, специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио активно участвуют в продвижении потенциальных мирных инициатив. Однако успех любых переговоров зависит не только от усилий посредников, но и готовности России идти на компромиссы.

Генсек НАТО подчеркнул, что Кремль пока продолжает придерживаться жесткой позиции и выдвигает условия, значительно усложняющие перспективы достижения договоренностей.  

Он также обратил внимание на то, что многочисленные контакты между Вашингтоном и Москвой пока не принесли желаемого результата. В частности, даже прямые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не привели к прекращению боевых действий или установлению режима тишины.  

Рютте подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не проявляет подлинного стремления к переговорному процессу. По его мнению, для достижения мира необходима не только дипломатическая активность международных партнеров, но и реальные шаги со стороны Кремля, свидетельствующие о готовности к завершению войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что Беларусь вряд ли станет полноценным участником войны против Украины, несмотря на то, что Кремль мог бы быть заинтересован в расширении использования белорусского направления для военных целей. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.



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