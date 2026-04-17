Невидимий щит: скільки атак РФ зриває український РЕБ
Невидимий щит: скільки атак РФ зриває український РЕБ

Дрони падають, ракети збиваються з курсу: електронна війна змінює правила бою в небі

17 квітня 2026, 15:23
Автор:
Кравцев Сергей

Українські сили радіоелектронної боротьби демонструють критично важливу ефективність у протидії повітряним атакам РФ, зриваючи понад половину ворожих цілей ще на підльоті. Про це заявив начальник управління РЕБ Сухопутних військ Максим Скорецький в інтерв’ю проєкту Оборонці.

Засоби РЕБ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сучасні системи РЕБ здатні нейтралізувати загрозу ще до її досягнення цілі. Вони блокують канали управління, пригнічують навігацію та передачу відеосигналу. У результаті ворожі безпілотники втрачають контроль, не долітають до об’єктів або суттєво відхиляються від курсу.

"Наразі понад 50% повітряних цілей противника глушиться українським РЕБом", — підкреслив Скорецький.

Не менш показовою є ефективність проти крилатих ракет. Багато з них орієнтуються за GPS-навігацією, яку українські системи здатні порушити. Це змушує ракети відхилятися від заданої траєкторії на 100-200 метрів або більше, знижуючи точність ударів і мінімізуючи руйнування.

Водночас ракети мають альтернативні системи наведення – інерційну, радіолокаційну чи оптичну. Однак через високу швидкість польоту вони часто не встигають коректно перебудувати маршрут. У підсумку основний ударний потенціал втрачається, а цілі залишаються частково або повністю неушкодженими.

Таким чином, український РЕБ формує нову лінію оборони – невидиму, але надзвичайно ефективну, що дозволяє знижувати наслідки масованих атак без прямого фізичного знищення всіх загроз. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз готовий допустити Великобританію до участі у масштабній кредитній програмі підтримки України обсягом 90 млрд. євро. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.




Джерело: https://oboronka.mezha.ua/yak-pracyuye-privatniy-reb-310416/
