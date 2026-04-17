Невидимый щит: сколько атак РФ срывает украинский РЕБ

Украинские силы радиоэлектронной борьбы демонстрируют критически важную эффективность в противодействии воздушным атакам РФ, срывая более половины враждебных целей еще на подлете. Об этом заявил начальник управления РЭБ Сухопутных войск Максим Скорецкий в интервью проекту Оборонцы.

По его словам, современные системы РЭБ способны нейтрализовать угрозу еще до достижения цели. Они блокируют каналы управления, ингибируют навигацию и передачу видеосигнала. В результате вражеские беспилотники теряют контроль, не долетают до объектов или отклоняются от курса.

"В настоящее время более 50% воздушных целей противника глушится украинским РЭБом", — подчеркнул Скорецкий.

Не менее показательна эффективность против крылатых ракет. Многие ориентируются по GPS-навигации, которую украинские системы способны нарушить. Это заставляет ракеты отклоняться от заданной траектории на 100-200 метров или больше, снижая точность ударов и минимизируя разрушение.

В то же время ракеты имеют альтернативные системы наведения – инерционную, радиолокационную или оптическую. Однако из-за высокой скорости полета они часто не успевают корректно перестроить маршрут. В результате основной ударный потенциал теряется, а цели остаются частично или полностью невредимыми.

Таким образом, украинский РЭБ формирует новую линию обороны – невидимую, но чрезвычайно эффективную, позволяющую снижать последствия массированных атак без прямого физического уничтожения всех угроз.

