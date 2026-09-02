Несподіваний поворот: хто із друзів Путіна почав закликати того припинити війну в Україні

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зробив заяву, яка може стати неприємним сигналом для Кремля. Один із ключових міжнародних партнерів Росії публічно закликав Володимира Путіна припинити війну проти України.

Володимир Путін та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

Як пише The Independent, слова Моді свідчать про те, що навіть країни, які зберігають тісні відносини з Москвою, дедалі більше зацікавлені у завершенні конфлікту.

"Нам потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни, до припинення військових дій", — заявив індійський прем'єр.

Заява особливо примітна на тлі багаторічної позиції Нью-Делі. З початку повномасштабного вторгнення Індія уникала відкритої критики Кремля і водночас різко збільшила закупівлю російської нафти.

У 2022-2025 роках Росія, за наведеними оцінками, продала Індії сирої нафти приблизно на 172 млрд доларів. Для порівняння, 2021 року обсяг таких поставок становив близько 2,3 млрд доларів.

Індійська економіка при цьому також отримувала значний зиск. Місцеві нафтопереробні підприємства купували російську сировину зі знижкою, переробляли її і потім продавали нафтопродукти на світових ринках.

Тому зміна риторики Моді може бути пов'язана не так з переглядом ставлення Нью-Делі до України, як із бажанням Індії не допустити подальшого погіршення ситуації та зберегти власні економічні інтереси.

Оглядач Сем Кілі зазначає, що затяжна війна створює для Росії дедалі більше проблем. Значну частину економіки країни переведено на військові потреби, армія зазнає великих втрат, а удари по паливній інфраструктурі посилюють економічний тиск.

При цьому Путін продовжує демонструвати жорстку позицію щодо Заходу. Однак, на думку Кілі, агресивна риторика Кремля може одночасно свідчити про спробу приховати внутрішні труднощі.

Видання також звертає увагу на протиріччя між великими міжнародними гравцями – Росією, Індією, Китаєм та США. У кожного з них виникають причини вимагати завершення війни.

Для Москви це означає потенційно неприємну тенденцію: тиск на Кремль може посилюватися не лише з боку західних держав, а й із боку країн, які досі вважалися партнерами Росії.

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