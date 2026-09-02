Неожиданный поворот: кто из друзей Путина начал призывать того прекратить войну в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал заявление, которое может стать неприятным сигналом для Кремля. Один из ключевых международных партнеров России публично призвал Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Как пишет The Independent, слова Моди свидетельствуют о том, что даже страны, сохраняющие тесные отношения с Москвой, все больше заинтересованы в завершении конфликта.

"Нам нужно перейти от бесконечной войны к прекращению войны, к прекращению военных действий", — заявил индийский премьер.

Заявление особенно примечательно на фоне многолетней позиции Нью-Дели. С начала полномасштабного вторжения Индия избегала открытой критики Кремля и одновременно резко увеличила закупки российской нефти.

В 2022-2025 годах Россия, по приведенным изданием оценкам, продала Индии сырой нефти примерно на 172 млрд долларов. Для сравнения, в 2021 году объем таких поставок составлял около 2,3 млрд долларов.

Индийская экономика при этом также получала значительную выгоду. Местные нефтеперерабатывающие предприятия приобретали российское сырье со скидкой, перерабатывали его и затем продавали нефтепродукты на мировых рынках.

Поэтому изменение риторики Моди может быть связано не столько с пересмотром отношения Нью-Дели к Украине, сколько с желанием Индии не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и сохранить собственные экономические интересы.

Обозреватель Сэм Кили отмечает, что затяжная война создает для России все больше проблем. Значительная часть экономики страны переведена на военные нужды, армия несет большие потери, а удары по топливной инфраструктуре усиливают экономическое давление.

При этом Путин продолжает демонстрировать жесткую позицию в отношении Запада. Однако, по мнению Кили, агрессивная риторика Кремля может одновременно свидетельствовать о попытке скрыть внутренние трудности.

Издание также обращает внимание на противоречия между крупными международными игроками – Россией, Индией, Китаем и США. У каждого из них появляются собственные причины требовать завершения войны.

Для Москвы это означает потенциально неприятную тенденцию: давление на Кремль может усиливаться не только со стороны западных государств, но и со стороны стран, которые до сих пор считались партнерами России.

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