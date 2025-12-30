Неминуча катастрофа стає фактом: названо причину, чому на фронті скоро буде пекло

Україна опинилася в складній ситуації на фронті, де Сили оборони змушені постійно адаптуватися до змін тактики ворога, не маючи достатніх резервів для адекватного контрнаступу. Російські окупанти навмисно посилюють кількість "гарячих точок", щоб виснажити українську армію і знайти прогалину в обороні, що ставить українських захисників у важке становище, розповів Тарас Чмут, військовий аналітик і керівник фонду "Повернись живим", в інтерв'ю "Українській правді".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, тактика, яку використовує Росія, має на меті не тільки збільшення кількості активних точок напруги, а й створення ситуації, коли українські війська змушені постійно реагувати на атаки, не маючи можливості ефективно відповісти через відсутність стратегічних резервів.

Російські війська "розтягують" фронт, змушуючи українських захисників розподіляти свої сили на кілька напрямків. Як пояснює Чмут, це створює небезпечну ситуацію.

"Глобально росіяни розуміють, що, збільшуючи кількість гарячих точок, вони ставлять нас на розтяжку. Ми змушені реагувати на їхні наступальні дії, не маючи стратегічних резервів", — наголошує він.

Головною небезпекою цієї тактики є те, що, поступово, Росія може знайти слабке місце в українській обороні. Чмут підкреслює, що в такій ситуації, навіть невелика прогалина може бути використана для прориву на оперативний простір, що суттєво ускладнить ситуацію для України.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що українська армія стикається з серйозним дефіцитом особового складу. Росія посилює тиск, в той час, як мобілізація в Україні скорочується, що впливає на здатність швидко поповнювати резерви. Як зазначає Чмут, "кількість резервів у нас не збільшується, мобілізація падає", і це створює ще одну проблему для ефективної оборони.

Як вже писали "Коментарі", кремлівський диктатор Володимир Путін, з огляду на свої поточні тактичні успіхи, намагається домогтися вигідніших умов для завершення війни. Водночас він перебуває у суперечливому психологічному стані, балансуючи між ейфорією через потенціал, що відкривається завдяки підтримці Трампа, і страхом, що його цілі на полі бою можуть не бути досягнуті. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович