Украина оказалась в сложной ситуации на фронте, где Силы обороны вынуждены постоянно адаптироваться к изменению тактики врага, не имея достаточных резервов для адекватного контрнаступления. Российские оккупанты намеренно усиливают количество "горячих точек", чтобы истощить украинскую армию и найти пробел в обороне, ставящий украинских защитников в тяжелое положение, рассказал Тарас Чмут, военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым", в интервью "Украинской правде".

Фото: из открытых источников

По его словам, тактика, которую использует Россия, преследует цель не только увеличения количества активных точек напряжения, но и создания ситуации, когда украинские войска вынуждены постоянно реагировать на атаки, не имея возможности эффективно ответить из-за отсутствия стратегических резервов.

Российские войска "растягивают" фронт, заставляя украинских защитников распределять свои силы по нескольким направлениям. Как объясняет Чмут, это создает опасную ситуацию.

"Глобально россияне понимают, что, увеличивая количество горячих точек, они ставят нас на растяжку. Мы вынуждены реагировать на их наступательные действия, не имея стратегических резервов", — отмечает он.

Главной опасностью этой тактики является то, что постепенно Россия может найти слабое место в украинской обороне. Чмут подчеркивает, что в такой ситуации даже небольшой пробел может быть использован для прорыва на оперативное пространство, что существенно усложнит ситуацию для Украины.

Ситуация усугубляется еще и тем, что украинская армия сталкивается с серьезным дефицитом личного состава. Россия усиливает давление, в то время как мобилизация в Украине сокращается, что влияет на способность быстро пополнять резервы. Как отмечает Чмут, количество резервов у нас не увеличивается, мобилизация падает, и это создает еще одну проблему для эффективной обороны.

Как уже писали "Комментарии", кремлевский диктатор Владимир Путин, учитывая свои текущие тактические успехи, пытается добиться более выгодных условий для завершения войны. В то же время он находится в противоречивом психологическом состоянии, балансируя между эйфорией через открывающийся благодаря поддержке Трампа потенциал и страхом, что его цели на поле боя могут не быть достигнуты. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович