"Нехай виконають те, про що домовилися": Зеленський жорстко розніс партнерів через удар по Києву

Президент України Володимир Зеленський заявив, що темпи постачання американських ракет для української системи протиповітряної оборони залишаються недостатніми. На його думку, міжнародні партнери мають приділяти першочергову увагу захисту цивільного населення від російських атак. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами біля зруйнованого російським ударом житлового будинку в Києві.

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За словами президента, Україна вдячна Сполученим Штатам за надану військову допомогу, однак постачання критично важливих ракет відбувається повільніше, ніж цього потребує ситуація на фронті та в тилу.

"Ми вдячні американській команді за передачу цих ракет, але на сьогодні це відбувається занадто повільно. Чесно кажучи, занадто повільно", – заявив Зеленський.

Він повідомив, що найближчим часом очікує переговорів із представниками американської сторони. За його словами, під час майбутніх зустрічей із президентом США Дональдом Трампом та його командою ключовою темою залишатиметься протидія російській агресії. Президент наголосив, що зараз Україні потрібні не лише політичні заяви підтримки, а й конкретні рішення щодо посилення обороноздатності. Також він підтвердив намір провести зустріч із Трампом під час саміту НАТО.

Окремо Зеленський звернувся до західних партнерів із закликом оцінювати ситуацію насамперед через призму людських втрат. Він підкреслив, що жодні політичні дискусії чи труднощі з логістикою не можуть бути важливішими за життя мирних українців, які щодня потерпають від російських обстрілів.

"Це проблема — втратити свій дім, свій будинок. Вони втратили своїх дітей, свої сім’ї, своє життя. І я думаю, що саме в цьому проблема", – наголосив глава держави.

Президент також зазначив, що розуміє особливості внутрішньої політики США та європейських країн, де багато рішень залежать від виборчих процесів. Водночас він закликав союзників поставити захист людських життів вище за політичні чи бюрократичні чинники та прискорити постачання необхідного озброєння Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри окремі успіхи українських військових, ситуація на передовій залишається дуже напруженою. Одним із головних завдань Сил оборони нині є не лише стримування російського наступу, а й досягнення такого рівня стабільності, який дозволить змінити перебіг бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов.