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"Пусть выполнят то, о чем договорились": Зеленский жестко разнес партнеров из-за удара по Киеву

Зеленский заявил о критических задержках с поставкой ракет ПВО из США

2 июля 2026, 17:55
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы поставок американских ракет для украинской системы противовоздушной обороны остаются недостаточными. По его мнению, международные партнеры должны уделять первостепенное внимание защите гражданского населения от российских атак. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами у разрушенного российским ударом жилого дома в Киеве.

"Пусть выполнят то, о чем договорились": Зеленский жестко разнес партнеров из-за удара по Киеву

Фото: скриншот

По словам президента, Украина благодарна Соединенным Штатам за оказанную военную помощь, однако поставка критически важных ракет происходит медленнее, чем в этом нуждается ситуация на фронте и в тылу.

"Мы благодарны американской команде за передачу этих ракет, но сегодня это происходит слишком медленно. Честно говоря, слишком медленно", — заявил Зеленский.

Он сообщил, что в ближайшее время ожидают переговоры с представителями американской стороны. По его словам, в ходе предстоящих встреч с президентом США Дональдом Трампом и его командой ключевой темой будет оставаться противодействие российской агрессии. Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужны не только политические заявления поддержки, но и конкретные решения по усилению обороноспособности. Также он подтвердил намерение провести встречу с Трампом на саммите НАТО.

Отдельно Зеленский обратился к западным партнерам с призывом оценивать ситуацию, прежде всего, через призму человеческих потерь. Он подчеркнул, что никакие политические дискуссии или трудности с логистикой не могут быть важнее жизни мирных украинцев, ежедневно страдающих от российских обстрелов.

"Это проблема — потерять свой дом, свой дом. Они потеряли своих детей, свои семьи, свою жизнь. И я думаю, что именно в этом проблема", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что понимает особенности внутренней политики США и европейских стран, где многие решения зависят от избирательных процессов. В то же время он призвал союзников поставить защиту человеческих жизней выше политических или бюрократических факторов и ускорить поставки необходимого вооружения Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на отдельные успехи украинских военных, ситуация на передовой остается очень напряженной. Одной из главных задач Сил обороны в настоящее время является не только сдерживание российского наступления, но и достижение такого уровня стабильности, который позволит изменить ход боевых действий. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.



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