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"Недругам" Росії буде непереливки: Путін вразив цинічним ультиматумом

Попри заяви про нібито готовність до переговорів, російський диктатор оголосив про плани посилити атаки на українську інфраструктуру

12 червня 2026, 19:25
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Клименко Елена

Володимир Путін під час зустрічі з учасниками так званої "СВО" 12 червня виступив із заявами, в яких закликав до "мирного співіснування" та запропонував вирішувати конфлікти через переговорний процес.

"Недругам" Росії буде непереливки: Путін вразив цинічним ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

Російський диктатор звернувся до своїх опонентів із порадою не вступати у воєнне протистояння з Росією, наголосивши на необхідності уникати ескалації. При цьому він підкреслив, що, на його думку, будь-які суперечки варто вирішувати шляхом діалогу.

"Давайте жити дружно і розв'язувати всі питання за допомогою переговорів, але це мають бути переговори, а не ультиматуми", – заявив Путін.

Водночас він уточнив, що готовність до переговорів передбачає врахування "національних інтересів Росії" та орієнтацію не лише на поточну ситуацію, а й на довгострокову історичну перспективу.

Попри подібні заяви про нібито прагнення до діалогу, Путін також оголосив про намір посилити удари по українській інфраструктурі. Такі дії він подав як "відповідь" на атаки Збройних сил України по російських об’єктах, звинувативши Київ у нібито ударах по цивільній інфраструктурі.

Окремо очільник Кремля заявив, що в бойових діях проти України, за його словами, задіяно понад 700 тисяч російських військовослужбовців, що підкреслює масштаб залучених сил. 

Портал "Коментарі" вже писав, що в адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького заявили про проведення активної міжнародної інформаційної кампанії, метою якої є донесення до іноземних партнерів позиції Варшави щодо впливу окремих рішень президента України Володимира Зеленського на двосторонні відносини між країнами. Про це в ефірі телеканалу TV Republika повідомив речник польського президента Рафал Лешкевич.



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