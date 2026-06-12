Владимир Путин во время встречи с участниками так называемой "СВО" 12 июня выступил с заявлениями, в которых призвал к "мирному сосуществованию" и предложил разрешать конфликты из-за переговорного процесса.

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Российский диктатор обратился к своим оппонентам с советом не вступать в военное противостояние с Россией, отметив необходимость избегать эскалации. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, любые споры следует разрешать путем диалога.

"Давайте жить дружно и решать все вопросы посредством переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы", – заявил Путин.

В то же время, он уточнил, что готовность к переговорам предполагает учет "национальных интересов России" и ориентацию не только на текущую ситуацию, но и на долгосрочную историческую перспективу.

Несмотря на подобные заявления о якобы стремлении к диалогу, Путин также объявил о намерении усилить удары по украинской инфраструктуре. Такие действия он подал как "ответ" на атаки Вооруженных сил Украины по российским объектам, обвинив Киев в якобы ударах по гражданской инфраструктуре.

Отдельно глава Кремля заявил, что в боевых действиях против Украины, по его словам, задействовано более 700 тысяч российских военнослужащих, что подчеркивает масштаб привлеченных сил.

Портал "Комментарии" уже писал , что в администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявили о проведении активной международной информационной кампании, целью которой является донесение до иностранных партнеров позиции Варшавы по влиянию отдельных решений президента Украины Владимира Зеленского на двусторонние отношения между странами. Об этом в эфире телеканала TV Republika сообщил представитель польского президента Рафал Лешкевич.