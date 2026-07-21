«Небо відкрили ворогові»: у Сумах спалахнув скандал через роботу ППО після нової атаки дронів

Після чергової масованої атаки російських безпілотників по Сумах у соціальних мережах спалахнула дискусія щодо стану протиповітряної оборони регіону. Приводом стала резонансна заява громадського активіста Сергія Пушка, який стверджує, що ефективність захисту міста помітно зменшилась.

Атака на Суми. Фото: із відкритих джерел

За його словами, ще кілька тижнів тому ситуація виглядала значно кращою. Активіст зазначає, що тоді в Сумах активно застосовувалися зенітні дрони, завдяки яким вдавалося знищувати більшу частину російських БПЛА. Він вважає, що саме це дозволило суттєво скоротити кількість успішних атак на місто.

Однак після останніх подій, стверджує Пушко, ситуація змінилася. Він заявив, що протягом останньої доби російські безпілотники практично безперешкодно атакували Суми вдень і вночі, а повідомлень про їхнє знищення було значно менше, ніж раніше. При цьому активіст наголошує, що йдеться саме про дрони-камікадзе, а не про ракети або керовані авіабомби, для боротьби з якими застосовуються інші засоби.

Пушко також розкритикував дії місцевої влади, заявивши, що в нього склалося враження про недостатню увагу до питань оборони області. У зв’язку з цим він запропонував ініціювати електронну петицію на сайті президента України з вимогою відправити у відставку керівників військових адміністрацій Сумської області.

"Для початку я пропоную содати петицію на сайті Президента, з вимогою залишення всіх голів військових адміністрацій в області. Ці люди, НЕ МОЖУТЬ, НЕ ХОЧУТЬ, НЕ ЗНАЮТЬ, як захистити населення області та міст. Прошу від кожного з вас підтримки", — зазначив Пушко.

Заява викликала широкий суспільний резонанс. При цьому офіційні структури поки що не коментували оцінку активіста. Військові традиційно не розкривають подробиці роботи системи протиповітряної оборони, наголошуючи на тому, що подібна інформація може використовуватися противником при плануванні нових атак.

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