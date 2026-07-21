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«Небо открыли врагу»: в Сумах разгорелся скандал из-за работы ПВО после новой атаки дронов

Общественный активист заявил о резком снижении эффективности противовоздушной обороны и призвал добиваться отставки руководителей военных администраций области

21 июля 2026, 12:24
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Кравцев Сергей

После очередной массированной атаки российских беспилотников по Сумам в социальных сетях вспыхнула дискуссия о состоянии противовоздушной обороны региона. Поводом стало резонансное заявление общественного активиста Сергея Пушко, который утверждает, что эффективность защиты города заметно снизилась.

«Небо открыли врагу»: в Сумах разгорелся скандал из-за работы ПВО после новой атаки дронов

Атака на Сумы. Фото: из открытых источников

По его словам, еще несколько недель назад ситуация выглядела значительно лучше. Активист отмечает, что тогда в Сумах активно применялись зенитные дроны, благодаря которым удавалось уничтожать большую часть российских БПЛА. Он считает, что именно это позволило существенно сократить количество успешных атак на город.

Однако после последних событий, утверждает Пушко, ситуация изменилась. Он заявил, что в течение последних суток российские беспилотники практически беспрепятственно атаковали Сумы днем и ночью, а сообщений об их уничтожении было значительно меньше, чем ранее. При этом активист подчеркивает, что речь идет именно о дронах-камикадзе, а не о ракетах или управляемых авиабомбах, для борьбы с которыми применяются другие средства.

Пушко также раскритиковал действия местных властей, заявив, что у него сложилось впечатление о недостаточном внимании к вопросам обороны области. В связи с этим он предложил инициировать электронную петицию на сайте президента Украины с требованием отправить в отставку руководителей военных администраций Сумской области.

"Для начала я предлагаю содать петицию на сайте Президента, с требованием оставки всех глав военных администраций в области. Эти люди, НЕ  МОГУТ, НЕ ХОТЯТ, НЕ ЗНАЮТ как защитить население области и городов. Прошу от каждого из вас поддержки", — отметил Пушко.

Заявление вызвало широкий общественный резонанс. При этом официальные структуры пока не комментировали оценку активиста. Военные традиционно не раскрывают подробности работы системы противовоздушной обороны, подчеркивая, что подобная информация может использоваться противником при планировании новых атак.

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Источник: https://www.facebook.com/sergej.pusko.973367/posts/pfbid0qvKVktAMPRMbiDHLB72BRYkSwDNpiudihzRxGeJPrg4wew2oAiaVsN9CLuPupGJtl
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