Небо майже повністю під контролем окупантів: Україна майже не контролює важливе місто

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи продовжують проникати на околиці Покровська. Хоч до масштабних вуличних боїв у місті ще далеко, на підступах фіксують російську піхоту, що намагається пробитися всередину. Над містом майже повний контроль російських дронів, які також намагаються перерізати шляхи забезпечення. Через це нашим піхотним підрозділам дедалі важче виходити на позиції, повідомляє ТСН.

Фото: з відкритих джерел

Дороги Донеччини тепер сітчасті тунелі — сітки постійно натягують, щоб прикрити логістику, бо ворог активізував масовані удари FPV-дронами.

Під Покровськом росіяни тиснуть і в повітрі, і на землі. Наші пілоти помітили кілька груп окупантів, що рухалися на перезмінку в окопи — із самого ранку вже третя така спроба просочитися до міста.

Тактика загарбників — прорив у житлові квартали, закріплення в підвалах, закритися в сховках і чекати підмоги, щоб просунутися глибше в Покровськ. Згідно з картою "Діпстейт", місто опинилося майже в напівоточенні; після прориву під Добропіллям ситуація ускладнилася. На сьогодні вуличні бої точаться переважно на околицях, більшість кварталів контролюють Сили оборони, але небо над містом перебуває під сильним тиском.

"Окремі ДРГ вже заходили. Ми це бачили. В самому місті були конфлікти", — розповів Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.

Окупанти запускають по кількасот дронів з однієї точки — кажуть військові. Така масована повітряна атака значно ускладнює підхід наших піхотинців: іноді солдати місяцями сидять в окопах, а просування на позиції може тривати кілька днів.

Попри це, фронт навколо Покровська залишається стабільним. Хоч у нас менше безпілотників, наші пілоти діють точніше — одного з окупантів, котрий намагався пройти до міста, знищили в лісосмузі.

