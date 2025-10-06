Небо почти полностью под контролем окупантов: Украина почти не контролирует важный город

Вражеские диверсионно-разведывательные группы продолжают проникать на окраины Покровска. Хотя до масштабных уличных боев в городе еще далеко, на происке фиксируют российскую пехоту, пытающуюся пробиться внутрь. Над городом почти полный контроль российских дронов, также пытающихся перерезать пути обеспечения. Поэтому нашим пехотным подразделениям все труднее выходить на позиции, сообщает ТСН.

Фото: из открытых источников

Дороги Донбасса теперь сетчатые тоннели — сетки постоянно натягивают, чтобы прикрыть логистику, потому что враг активизировал массированные удары FPV-дронами.

Под Покровском россияне давят и в воздухе, и на земле. Наши пилоты заметили несколько групп окупантов, двигавшихся на пересменку в окопы — с самого утра уже третья попытка проникнуть в город.

Тактика захватчиков – прорыв в жилые кварталы, закрепление в подвалах, закрыться в тайниках и ждать подмоги, чтобы продвинуться глубже в Покровск. Согласно карте "Дипстейт", город оказался почти в полуокружении; после прорыва под Добропольем ситуация усложнилась. На сегодняшний день уличные бои идут преимущественно на окраинах, большинство кварталов контролируют Силы обороны, но небо над городом находится под сильным давлением.

"Отдельные ДРГ уже заходили. Мы это видели. В самом городе были конфликты", — рассказал Дмитрий, военнослужащий ВСУ.

оккупанты запускают по несколько сот дронов с одной точки — говорят военные. Такая массированная воздушная атака значительно усложняет подход наших пехотинцев: иногда солдаты месяцами сидят в окопах, а продвижение на позиции может занять несколько дней.

Несмотря на это, фронт вокруг Покровска остается стабильным. Хотя у нас меньше беспилотников, наши пилоты действуют точнее — одного из оккупантов, пытавшегося пройти в город, уничтожили в лесополосе.

