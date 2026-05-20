Небензю жорстко опустили через істерику після атак на РФ: "Це бумеранг за дії Путіна"
commentss НОВИНИ Всі новини

Небензю жорстко опустили через істерику після атак на РФ: "Це бумеранг за дії Путіна"

Український дипломат висловив свою позицію щодо заяв російського представника Василя Небензі

20 травня 2026, 11:20
Удари по території Росії є прямою відповіддю на агресивні дії Кремля проти України, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

Фото: з відкритих джерел

Цю позицію він озвучив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй 19 травня, реагуючи на критику російського представника Василя Небензі, який висловив невдоволення масштабною атакою на московський регіон, що відбулася 17 травня.

"Припиніть скаржитися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, – це бумеранг, який вона запустила сама проти України, і він повертається з потрійною силою, завдаючи дуже болючого удару", — наголосив Мельник, підкреслюючи, що відповідальність за наслідки лежить на Кремлі. 

Дипломат додав, що українські сили діють суворо відповідно до міжнародного гуманітарного права та його положень, не націлюючись на цивільні об’єкти.

"Ми знищуємо виключно військові цілі РФ, дотримуючись всіх норм і правил ведення війни", — уточнив він. 

Мельник також закликав держави-члени ООН посилити тиск на Росію через санкції та перекрити постачання західних компонентів для виробництва ракет, щоб обмежити військовий потенціал агресора. За його словами, міжнародна спільнота має діяти рішуче, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту та підтримувати Україну у захисті своєї території.

Портал "Коментарі" вже писав, що голова Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська попередила, що тиск з боку російських безпілотників на Україну з часом лише посилюватиметься. Вона зазначила, що ворог прагнутиме перетворити на фронт навіть глибокотилові українські міста, розташовані за сотні кілометрів від лінії бойового зіткнення.  



