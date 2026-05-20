Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Небензю жестко опустили из-за истерики после атак на РФ: "Это бумеранг за действия Путина"
Небензю жестко опустили из-за истерики после атак на РФ: "Это бумеранг за действия Путина"

Украинский дипломат высказал свою позицию по поводу заявлений российского представителя Василия Небензи

20 мая 2026, 11:20
Клименко Елена

Удары по территории России являются прямым ответом на агрессивные действия Кремля против Украины, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Эту позицию он озвучил во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций 19 мая, реагируя на критику российского представителя Василия Небензи, который выразил недовольство масштабной атакой на состоявшийся 17 мая московский регион.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, — это бумеранг, который она запустила сама против Украины, и он возвращается с тройной силой, нанося очень болезненный удар", — подчеркнул Мельник, подчеркивая, что ответственность за последствия лежит на Кремле.

Дипломат добавил, что украинские силы действуют строго в соответствии с международным гуманитарным правом и его положениями, не нацеливаясь на гражданские объекты.

"Мы уничтожаем исключительно военные цели РФ, соблюдая все нормы и правила ведения войны", — уточнил он.

Мельник также призвал государства-члены ООН усилить давление на Россию из-за санкций и перекрыть поставки западных компонентов для производства ракет, чтобы ограничить военный потенциал агрессора. По его словам, международное сообщество должно действовать решительно, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию конфликта и поддерживать Украину в защите своей территории.

Портал "Комментарии" уже писал , что глава Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская предупредила, что давление со стороны российских беспилотников на Украину со временем будет только усиливаться. Она отметила, что враг будет стремиться превратить в фронт даже глубокотыловые украинские города, расположенные в сотнях километров от линии боевого столкновения.



