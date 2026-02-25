Небензя в ООН видав дику заяву про "один народ": дипломату Путіна жорстко вказали на місце

Під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй постійний представник Росії при ООН Василь Нєбєнзя зробив заяву, яка викликала різку реакцію з боку української дипломатії. Нєбєнзя стверджував, що він нібито є українцем за походженням, адже народився в Запоріжжі, а також запевняв, що українці та росіяни — це "одна нація", між ними немає істотної різниці.

Фото: з відкритих джерел

Ці слова одразу викликали критику української сторони. Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца рішуче спростувала твердження російського дипломата, назвавши їх відвертою маніпуляцією та елементом російської пропаганди. Вона підкреслила, що Україна ніколи не була і не буде частиною однієї нації з Росією.

"Пане Нєбєнзя, ви не українець і не варто видавати себе за таким", — наголосила Беца.

Вона додала, що спроби Росії переписати історію та нав’язати спільну національну ідентичність є частиною ширшої кампанії дезінформації. За її словами, подібні заяви демонструють системний характер російської пропаганди, спрямованої на легітимізацію агресивних дій Москви.

Беца також звернула увагу на суттєві відмінності між двома державами. Україна, за її словами, — демократична, європейська країна зі свободами та суверенітетом, тоді як Росія є авторитарною державою, яка розв’язала війну, здійснює воєнні злочини та геноцид проти українців. Вона зазначила, що подібні висловлювання представників Кремля є спробою приховати реальність агресії та легітимізувати анексії й військові злочини.

